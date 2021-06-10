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Estádio Nilton Santos, do Botafogo, pode se tornar polo gastronômico e cultural do Rio

Câmara Municipal aprovou em primeira discussão projeto que transforma parte do estádio em polo de lazer, esporte e cultura...
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Publicado em 

10 jun 2021 às 18:51

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:51

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, em primeira discussão nesta quinta-feira, o projeto de lei que transforma parte do Estádio Nilton Santos em polo de cultura, esporte e lazer.
> Confira os resultados da terceira fase da Copa do Brasil O documento propõe que a prefeitura apoie a iniciativa adaptando a estrutura para o novo empreendimento, como a adequação do trânsito para veículos e pedestres, assim como aumento de vagas no estacionamento e organização da área de lazer. Autor do PL, o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) afirmou que o estádio é um dos principais pontos de cultura e lazer da zona norte do Rio.
– Tanto é que o projeto não aborda só a questão gastronômica, mas também a questão cultural, esportiva e de lazer. Reconhecendo, portanto, a importância que o estádio adquiriu para aquela região - disse.Desta forma, a casa do Botafogo entrará para o roteiro turístico oficial da cidade, o Guia do Rio.

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