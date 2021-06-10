Estádio Nilton Santos, do Botafogo, pode se tornar polo gastronômico e cultural do Rio

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, em primeira discussão nesta quinta-feira, o projeto de lei que transforma parte do Estádio Nilton Santos em polo de cultura, esporte e lazer.

> Confira os resultados da terceira fase da Copa do Brasil O documento propõe que a prefeitura apoie a iniciativa adaptando a estrutura para o novo empreendimento, como a adequação do trânsito para veículos e pedestres, assim como aumento de vagas no estacionamento e organização da área de lazer. Autor do PL, o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) afirmou que o estádio é um dos principais pontos de cultura e lazer da zona norte do Rio.