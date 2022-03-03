Estádio do Corinthians tem reajuste no preço do estacionamento

O Corinthians comunicou nesta quinta-feira (3) que os valores do estacionamento da Neo Química Arena sofrerá reajuste a partir da partida contra a Ponte Preta, no próximo dia 12 de março, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O estacionamentos E2 e E3, que são opções cobertas, com entrada pela Radial Leste, tiveram aumento de 40% e custarão R$129 (R$89 para os portadores de cadeira no estádio) - antes eles custavam R$90.

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Nas opções descobertas, os estacionamentos E4 e E5 custarão R$99 (R$69 para os sócios do programa Fiel Torcedores nos planos "Minha Vida" e "Minha História" e para os portadores de caderira), o valor anteriormente era de R$70.

Em comunicado, o Corinthians diz que a Indigo, empresa francesa que administra o estacionamento, tem contratualmente o direito de reajustar os valores do local uma vez ao ano por questões de inflação, mas que esse aumento é o primeiro deste a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, e com valor inferior à inflação do período.

As vagas de estacionamento em dias de jogos no estádio podem ser compradas pelo sócios através do site do programa Fiel Torcedor e no site ingressoscorinthians.com.br para os torcedores em geral.

Confira abaixo os novos preços de estacionamento da Neo Química Arena:

E2 - R$ 129 (R$89 para os portadores de cadeira)E3 - R$ 129 (R$89 para os portadores de cadeira)E4 - R$ 99 (R$ 69 para os sócios das categorias "Minha Vida" e Minha História" e portadores de cadeira)E5 - R$ 99 (R$ 69 para os sócios das categorias "Minha Vida" e Minha História" e portadores de cadeira)