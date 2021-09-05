Estádio do Corinthians costuma dar sorte para a Seleção Brasileira; confira o retrospecto

Crédito: Lucas Figueiredo/MowaPress

A Neo Química Arena receberá neste domingo (5) o clássico internacional entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil defende uma sequência de sete vitórias em sete jogos pela competição e encara os 'hermanos' no estádio do Corinthians, que costuma dar sorte para a equipe.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde 2014, quando o estádio foi inaugurado, foram quatro jogos da Seleção Brasileira principal e uma da olímpica na 'Casa do Povo', com o Brasil tendo 100% de aproveitamento.

O primeiro jogo foi justamente no ano de inauguração da Arena, na estreia da Copa do Mundo de 2014, com triunfo brasileiro por 3 a 1 contra a Croácia, pela primeira rodada do grupo A da competição.

Pelas Eliminatórias será a terceira vez que o Brasil jogará na Neo Química Arena, segunda no classificatória para a competição do ano que vem.

Em março de 2017, a Seleção Canarinho bateu o Paraguai por 3 a 0, pelo torneio que dava vaga para a Copa de 2018, na Rússia. Em outubro do ano passado, já sem público e com a arena corintiana batizada com o naming rights atual, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0.

A única vez que a Seleção Brasileira foi derrotada na Neo Química Arena foi a feminina, na disputa pela medalha de bronze, nos Jogos Olímpicos de 2016, quando perdeu por 2 a 1. No entanto, nas outras duas vezes que as Meninas do Brasil jogaram em Itaquera foram duas vitórias.

Confira o retrospecto completo - Seleção Masculina

(5 jogos, 5 vitórias, 18 gols marcados, 1 gol sofrido, 100% de aproveitamento)

12/06/2014 - Brasil 3 x 1 Croácia - Copa do Mundo 201413/08/2016 - Brasil 2 x 0 Colômbia - Jogos Olímpicos 2016​28/03/2017 - Brasil 3 x 0 Paraguai - Eliminatórias para a Copa de 2018​22/06/2019 - Brasil 5 x 0 Peru - Copa América 201909/10/2020 - Brasil 5 x 0 Bolívia - Eliminatórias para a Copa de 2022

Confira o retrospecto completo - Seleção Feminina

(3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados, 2 gols sofridos, 66,6% de aproveitamento)