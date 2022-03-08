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Estádio do Bacelona passará a se chamar Spotify Camp Nou

Empresa de streaming do ramo da música está próxima de adquirir o 'naming right' do Camp Nou e busca também estampar a camisa blaugrana na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 11:27

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:27

O estádio do Barcelona passará a se chamar Spotify Camp Nou, segundo o "Mundo Deportivo". A empresa sueca de streaming do ramo da música está próxima de adquirir o "naming right" da arena. Além disso, a marca deve estampar a camisa de jogo e de treino do clube.No entanto, o estádio só deve ser renomeado após passar por uma reformulação com previsão de conclusão para 2025. As obras fazem parte do projeto do Espai Barça e elas devem começar neste verão europeu e que irá proporcionar uma revitalização do complexo do Camp Nou.
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Embora as conversas estejam bem encaminhadas, o acordo ainda não está fechado em definitivo. A proposta deve ser aprovada por uma Assembléia, mas o clube tem a intenção de explorar uma nova receita com o seu próprio estádio.
Na próxima temporada, o Barcelona ainda jogará em um Camp Nou que já terá iniciado sua reforça. No entanto, a partir de 2023/2024, os culés deverão atuar no Estadi Olímpic de Montjuic.
Crédito: EstádiodoBarcelonapassaráasechamarSpotifyCampNouapósacertocomempresasueca(Foto:Reprodução

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