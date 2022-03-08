Estádio do Bacelona passará a se chamar Spotify Camp Nou

O estádio do Barcelona passará a se chamar Spotify Camp Nou, segundo o "Mundo Deportivo". A empresa sueca de streaming do ramo da música está próxima de adquirir o "naming right" da arena. Além disso, a marca deve estampar a camisa de jogo e de treino do clube.No entanto, o estádio só deve ser renomeado após passar por uma reformulação com previsão de conclusão para 2025. As obras fazem parte do projeto do Espai Barça e elas devem começar neste verão europeu e que irá proporcionar uma revitalização do complexo do Camp Nou.