Está perto! Entenda as contas do Fluminense para a vaga na pré ou direto na Libertadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com todas as equipes à sua frente já garantidas matematicamente na Libertadores, o Fluminense pode ser o próximo a confirmar o retorno à competição depois de oito anos. Uma vitória contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, colocaria o Tricolor em situação bastante confortável e já sonhando com o próximo passo: terminar o Campeonato Brasileiro dentro do G4 para não precisar passar pela fase preliminar do torneio continental. Veja a seguir os cenários nas três últimas rodadas.

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Se ganhar do Galo, o Flu vai a 59 pontos. Neste cenário, pensando em G8, a vaga estaria assegurada. O Corinthians, em oitavo, pode chegar aos 63 pontos ainda com cinco partidas restantes e, portanto, com chances de ultrapassar. Mas o Red Bull Bragantino chegaria a 57 no máximo, faltando três jogos. O Santos, com quatro duelos pela frente, poderia igualar os 59, mas ficaria atrás no número de vitórias.

O G8, vale lembrar, ainda será definido na final da Copa do Brasil, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Caso o Palmeiras vença, o Brasileirão fica com mais uma vaga direta, ou seja, o Flu precisaria terminar apenas em quinto, onde está atualmente. No caso de título do Grêmio, o time gaúcho transformaria em G8 caso termine nas sete primeiras posições da tabela.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃOCENÁRIOS PARA O G4

De acordo com o site "Infobola", o Fluminense tem, neste momento, 28% de chances de terminar no G4. Nas três últimas rodadas, a equipe de Marcão encara Atlético-MG, Ceará, Santos e Fortaleza. Vencendo o Galo, a diferença entre as equipes diminui para apenas um ponto (59 a 60). O São Paulo, quarto colocado, tem 58 pontos, entra em campo também na quarta, mas tem uma partida a menos.

A tabela do Atlético-MG após o Flu tem Bahia, em casa, Sport, fora, e Palmeiras, no Mineirão. O São Paulo enfrenta o Ceará nesta quarta no Morumbi, visita o Grêmio, faz o jogo atrasado com o Palmeiras no dia 19 de fevereiro, encara o Botafogo no Rio de Janeiro e finaliza recebendo o Flamengo.

Daquelas equipes que vem atrás, o Palmeiras terá dois jogos a menos em relação ao Fluminense, contra Coritiba e São Paulo. No entanto, mesmo que termine em quarto e não vença a Copa do Brasil, o quinto colocado se classifica pois o Alviverde já está garantido na fase de grupos da Libertadores.