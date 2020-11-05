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'Está na hora de a CBF marcar uns joguinhos do São Paulo', diz Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo

Dirigente do Rubro-Negro cutucou a Confederação Brasileira de Futebol a respeito do calendário envolvendo o São Paulo, que está com três jogos a menos no Brasileiro...
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Publicado em 

05 nov 2020 às 14:06

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:06

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Dentre diversos temas, o dirigente cutucou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo fato de o São Paulo ter jogos atrasados, com mais folga no calendário em relação ao Rubro-Negro nos últimos dias, por exemplo.- Está na hora da CBF marcar uns joguinhos do São Paulo. Vão esperar o quê? Não estou reclamando de ter jogado, mas só queria saber quando o São Paulo vai fazer os jogos (atrasados no Brasileiro) dele - disse, emendando:
- É o meu direito. O Flamengo teve jogos em menos de 72h. Não estou reclamando. Apenas quero saber quando será marcado. Depois o Landim vai puxar minha orelha, mas...
O São Paulo, hoje com 30 pontos e na 5ª colocação, está com três jogos a menos na tabela do Brasileirão, que encerrou o seu turno no último fim de semana. O Flamengo, por sua vez, está com 35 e na vice-liderança, com todos os 19 jogos da primeira parte da competição.

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