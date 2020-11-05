'Está na hora de a CBF marcar uns joguinhos do São Paulo', diz Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Dentre diversos temas, o dirigente cutucou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo fato de o São Paulo ter jogos atrasados, com mais folga no calendário em relação ao Rubro-Negro nos últimos dias, por exemplo.- Está na hora da CBF marcar uns joguinhos do São Paulo. Vão esperar o quê? Não estou reclamando de ter jogado, mas só queria saber quando o São Paulo vai fazer os jogos (atrasados no Brasileiro) dele - disse, emendando:

- É o meu direito. O Flamengo teve jogos em menos de 72h. Não estou reclamando. Apenas quero saber quando será marcado. Depois o Landim vai puxar minha orelha, mas...