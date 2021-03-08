Esposa de Jô faz desabafo em rede social e critica torcedores do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Cláudia da Silva, esposa do atacante Jô, fez um desabafo em sua conta no Instagram e criticou torcedores do Corinthians. Ela disse que vem recebendo diversos ataques em mensagens na rede social. Ela conta com cerca de 26 mil seguidores.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Um recadinho para você torcedor modinha, torcedor fanfarrão, em que o gol é que vale e não a experiência, a história do jogador. Meu marido acabou de bater um pênalti, que não foi muito bem batido, mas com a experiência dele e com Deus ele sabia que a bola voltaria. Ele é o Jô. A história dele ninguém vai apagar. Muito me assusta os torcedores corintianos serem tão ingratos com ele, pela história no clube - disse Cláudia, referindo-se ao gol da vitória sobre a Ponte Preta, no último domingo, quando Jô errou pênalti, mas pegou o rebote e marcou.

- Não adianta mandarem directs, ficarem a semana toda me atormentando. Eu bloqueei comentário, mas vocês ficam o tempo todo atormentando a minha família, falando que meu marido está gordo, que ele não é o mesmo de 2017. Óbvio, estamos em 2021, eu não sou a mesma de 2017. Vocês têm que entender que a carreira de um jogador é feita de altos e baixos, existe um ser humano, existe sentimento, eles não são máquinas. Infelizmente a alegria do torcedor é quando a bola entra no gol e levanta o troféu para bater no peito que é corintiano. Mas não se esqueça que ele também é corintiano, ele também sofre quando o Corinthians perde, quando não consegue dar o melhor. Mas vocês não vão frustrar a vida do meu marido, ele ainda tem muita história para ser escrita - acrescentou.

Após a vitória sobre a Ponte Preta, Jô voltou a receber elogios do técnico Vagner Mancini. O treinador valorizou a importância do atacante de 33 anos para o elenco alvinegro.