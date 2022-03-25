'Espero dar muitas alegrias e títulos ao torcedor', diz Patrick de Paula em sua apresentação no Botafogo

O entusiasmo tomou conta da apresentação oficial de Patrick de Paula como reforço do Botafogo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sala de imprensa no Nilton Santos, o jogador de 22 anos foi categórico ao dizer que pretende escrever história no clube. - Ganhamos muita coisa no Palmeiras, fomos bicampeão da Libertadores, mas isso ficou pra trás. Quando fiquei sabendo (do interesse alvinegro), fiquei muito feliz. Fiz teste, fiquei um ano e depois não tive condições de ficar (na base quando tinha 13 anos de idade). Agora pude voltar ao profissional e espero dar muita alegria e títulos ao torcedor - disse.

O meio-campista exaltou o fato de retornar às suas origens graças ao acordo com o Alvinegro.

- Queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade que tem me dado e também ao Botafogo por voltar ao Rio, à minha casa. Quando estou no Rio, digo que estou no quintal de casa. Agora, poder voltar e vir jogar nesse time que é o Glorioso, a camisa mais tradicional do Brasil. Estou muito feliz e minha família também - declarou.

O jovem ainda se colocou à disposição de Luis Castro e falou sobre suas armas para o futuro treinador do clube.

- Meu estilo de jogo acho que todos já viram. Não sei como é o treinador, não conheço. Mas quando ele chegar eu vou saber o que ele pede e o que quer. Se ele precisar de mim de primeiro ou segundo volante, estou à disposição, até de meia - e destacou:

- Gosto de jogar como primeiro e segundo volante. Foi onde comecei a me destacar mais. Meu jogo é dar dinâmica e procurar as melhores opções para fazer o time andar - completou.

Ainda não há previsão de quando Patrick de Paula estreará no Botafogo. Ele só terá condições de jogo no Brasileirão, que tem início em 10 de abril.