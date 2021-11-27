Esperança do Flamengo, Gabigol tem o Palmeiras como sua maior vítima na carreira

Maior artilheiro do futebol brasileiro nesta temporada, com 32 gols marcados até o momento - dois a mais do que Hulk, do Atlético Mineiro -, Gabigol tem tudo para estar no centro das atenções na grande decisão da Libertadores que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, às 17 horas, no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. Além da grande fase, um outro detalhe traz para si os holofotes neste fim de semana: o atacante tem como sua maior vítima da carreira exatamente o adversário paulista.

E não é de hoje que Gabriel Barbosa tem um retrospecto positivo contra o rival. Tudo começou no Santos, onde foi revelado. Logo em sua primeira temporada completa como profissional, em 2014, aos 18 anos de idade, o atacante deixou sua marca duas vezes na vitória santista por 3 a 1, na 29ª rodada do Brasileiro. Foram os primeiros de seis anotados pelo Peixe em 17 duelos com o Palmeiras.

Contratado pelo Rubro-Negro em 2019, Gabi melhorou ainda mais o seu aproveitamento contra o Alviverde. O centroavante precisou de apenas quatro jogos para assumir o posto de artilheiro do duelo neste século, estufando as redes cinco vezes - uma média superior a um gol por partida. O último deles foi marcado na decisão da Supercopa do Brasil, em abril deste ano - empate em 2 a 2 e vitória carioca nos pênaltis por 6 a 5.Antes da chegada do atacante à Gávea, dois jogadores dividiam a liderança do ranking: Ibson, que chegou a anotar três gols num mesmo jogo em 2008, no triunfo rubro-negro por 5 a 2, e Alecsandro, que defendeu as duas equipes. Ambos estufaram as redes quatro vezes, sendo que o centroavante fez três defendendo o Flamengo e um pelo Palmeiras.

O camisa 9 agora busca brilhar em sua segunda final de Libertadores - já anotou dois gols na decisão de 2019, contra o River Plate, da Argentina, dando a taça aos cariocas. Dessa vez, contra um velho conhecido.

GABIGOL CONTRA O PALMEIRAS - NA CARREIRA21 jogos11 vitórias5 empates5 derrotas11 gols marcados

GABIGOL CONTRA O PALMEIRAS - PELO FLAMENGO4 jogos​3 vitórias1 empate0 derrotas5 gols marcados

MAIORES ARTILHEIROS DE FLAMENGO X PALMEIRAS- Neste século - 2001/20211º - Gabigol - 5 gols2º - Ibson - 4 golsAlecsandro 4 gols (3 pelo Flamengo e 1 pelo Palmeiras)4º - Petkovic - 3 gols​5º - Edmundo - 3 golsDudu - 3 golsPedro - 3 gols​Arrascaeta - 3 gols​Kléber Gladiador - 3 gols