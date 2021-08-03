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Esperança de dias melhores: Conselho do Cruzeiro vota mudança para clube-empresa

A Raposa quer se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para tentar iniciar um processo de recuperação financeira, podendo ter investidores no clube...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 17:19
Crédito: Conselho do Cruzeiro vai decidir o futuro do clube com a votação da mudança para clube-empresa-(Reprodução/Cruzeiro
Nesta terça-feira, 3 de agosto, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro se reunirá para a votação da constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em caso de aprovação, o time celeste ficará à espera apenas da sanção do Presidente da República para o Projeto de Lei 5516/2019, já aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, para consolidar o processo de mudança de clube esportivo sem fins lucrativos, para uma empresa, com direitos e deveres que cabem à instituição. O clube mineiro conta com a mudança para iniciar um processo de recuperação que gere um novo respiro financeiro, assim profissionalizando de vez suas gestões. A SAF é vista com bons olhos por grandes empresários e conselheiros cruzeirenses. -Gostaria de dizer aos conselheiros do Cruzeiro sobre a importância da aprovação deste projeto. Infelizmente, gestões passadas quebraram nosso time. Nós precisamos nos reerguer e o clube-empresa é a única solução. Essa vai ser nossa salvação. É muito importante essa aprovação para que possamos buscar dinheiro e sustentar o Cruzeiro. Tivemos dois anos muito ruins, sem presença de público e de outras receitas. É de suma importância que o Conselho aprove o clube-empresa, dentro dessa urgência. Sem essa aprovação, teremos um cenário inviável- disse o empresário, Régis Campos, dono da Emccamp.
A mudança também tem o apoio ex-presidente celeste, Alvimar Perrella. -Eu apoio a SAF e tenho certeza de que o melhor caminho é que nosso Conselho vote pela aprovação. Na minha avaliação, esse projeto de lei chegou até tardiamente ao Brasil. Já na época em que conquistamos a Tríplice Coroa, em 2003, eu sentia uma pontinha de inveja de clubes europeus como o Benfica, que já operavam em sistema de Sociedade Anônima Desportiva. Mesmo chegando tardiamente ao nosso futebol, creio que essa é a nossa maior e talvez única esperança para que o Cruzeiro tenha um respiro maior e se recupere mais rapidamente- destacou Alvimar.
Edson Potsch, vice-presidente administrativo do Clube, avaliou como bastante proveitosos os encontros para que a proposta da SAF avançasse. -O intuito destas reuniões junto aos conselheiros foi uma necessidade para esclarecimento de dúvidas sobre a Lei que institui a SAF, o projeto SAF Cruzeiro, que conta com as renomadas EY e Alvarez & Marsal como parceiras, e a real situação financeira do Clube. Foram encontros produtivos, nos quais debatemos e esclarecemos diversas dúvidas a respeito do formato, administração e funcionamento. É sempre importante ressaltar que Sociedade Anônima do Futebol Cruzeiro, apesar de ser uma empresa independente, terá seu estatuto em total observância daquelas normas impostas no Estatuto Social do Clube. É um projeto no qual estamos trabalhando com muita responsabilidade desde o ano passado, o construindo e debatendo com os principais especialistas do mercado. Espero que possamos dar mais um passo importante para o Cruzeiro nesta terça-feira na votação do Conselho Deliberativo-disse Edson Potsch.

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