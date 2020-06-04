Especulado no Santos, Robinho revela brincadeira com Zé Roberto: 'Vou jogar mais tempo que você'

Com 36 anos, atualmente, o atacante Robinho, especulado no Santos desde o início da temporada, revelou que consegue jogar profissionalmente por mais dez anos.
O “Rei das Pedaladas” revelou que recentemente conversou com Zé Roberto, ex-meia do Peixe, Seleção Brasileira e outros grandes clubes do Brasil e exterior, e falou que jogaria mais tempo do que ele. Zé encerrou a sua carreira em 2017, pelo Palmeiras, aos 43 anos.
– Eu vou dar muita caneta ainda, vou fazer gol. Do jeito que tá o futebol, dá pra jogar tranquilo. De cinco anos pra cá mudei. Hoje sou cristão busco me cuidar, cuidar da minha família, me focar e buscar a Deus. Da me divertir por mais uns 10 anos. - disse Robinho em live com a sua representante, a advogada Marisa Alija.
– Eu falei com o Zé Roberto esses dias e falei: 'Vou jogar mais tempo que você' – concluiu.
O contrato de Robinho com o Istambul Basaksehir (TUR) tem duração até o dia 30 de julho, mas o jogador revelou que o clube utilizará uma exceção recomendada pela Fifa para que os jogadores em fim de contrato permaneçam em seus clubes até o fim dos campeonatos locais, que foram paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus. A Superliga Turca retornará no dia 12 de julho, com finalização estimada no dia 26 de julho.E MAIS:Robinho revela sonho de conquistar Libertadores pelo Santos: 'Vou dar a vida'Jean Mota conta como tem sido o contato de Jesualdo com os jogadores do Santos durante a quarentenaDorival, Marcelo e Muricy #3: técnicos vencedores pelo Santos avaliam trabalho de JesualdoE se... Camanducaia opina sobre como seria o destino dele e do Santos caso gol em 95 fosse validado E MAIS: