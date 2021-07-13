Especulado no Flamengo, David Luiz entra na mira de clube da Turquia

Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP

Livre no mercado depois de deixar o Arsenal ao final da temporada 2020/21, o zagueiro David Luiz pode atuar no futebol turco. De acordo com o presidente do Adana Demirspor, Murat Sancak, o clube tem a intenção de contratar o defensor brasileiro de 34 anos.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- As negociações com David Luiz vão continuar. Espero que possamos chegar a acordo em breve. Quando os salários são muito elevados, é necessário negociar um pouco - disse o dirigente segundo o jornal "Hurriyet".

Outro importante veículo turco, o jornal esportivo "Fanatik" afirmou que David Luiz deseja receber um salário de 4 milhões de euros por ano (R$ 24,4 milhões na cotação atual). O valor é considerado alto para o Adana Demirspor, especialmente pelo fato do clube ter chegado à elite recentemente.

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Tentando surpreender no Campeonato Turco, o Adana Demirspor anunciou na última semana a contratação do atacante Mario Balotelli. Sem clube depois de deixar o Monza, da Itália, o centroavante de 30 assinou um vínculo de três temporadas com a equipe da Turquia.

ESPECULAÇÕES EM OUTROS CLUBESAlém do interesse do Adana Demirspor, David Luiz já foi especulado em outros clubes. Há um mês, o jornal francês "La Provence" informou que o técnico Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, pediu a contratação do defensor para o Olympique de Marselha.

Outro clube que também foi ligado ao ex-jogador da Seleção Brasileira é o Flamengo. Rumores sobre uma possível chegada de David Luiz ao Rubro-Negro tomaram conta das redes sociais, mas o alto salário do defensor inviabiliza o negócio.

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