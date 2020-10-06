Especulado no Barcelona, Wijnaldum diz que interesse 'não foi muito sério'

O volante Georginio Wijnaldum, do Liverpool, teve seu nome ligado ao Barcelona durante a última janela de transferências, que se encerrou nesta segunda-feira no futebol europeu. No entanto, de acordo com o próprio jogador, o interesse do Barça "não foi muito sério".- Acho que não foi muito sério (interesse do Barcelona). Caso contrário, você teria ouvido mais sobre o assunto ou mais coisas teriam acontecido, mas não houve nada de concreto - disse Wijnaldum, que está a serviço da seleção holandesa na data-Fifa.
Com contrato no Liverpool até o final da temporada, o meio-campista não garantiu permanência nos Reds nos próximos meses, quando a janela reabrir.
- Vou continuar como está agora, mas é claro que pode mudar nos próximos meses, nunca se sabe disso com o futebol.