Especulado no Barcelona, Wijnaldum diz que interesse 'não foi muito sério'

O volante Georginio Wijnaldum, do Liverpool, teve seu nome ligado ao Barcelona durante a última janela de transferências, que se encerrou nesta segunda-feira no futebol europeu. No entanto, de acordo com o próprio jogador, o interesse do Barça "não foi muito sério".- Acho que não foi muito sério (interesse do Barcelona). Caso contrário, você teria ouvido mais sobre o assunto ou mais coisas teriam acontecido, mas não houve nada de concreto - disse Wijnaldum, que está a serviço da seleção holandesa na data-Fifa.