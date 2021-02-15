Especialistas divergem sobre chances de título do Brasileirão antes de 'decisão' entre Flamengo e Inter

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Uma das edições mais equilibradas da história dos pontos corridos, o Brasileirão 2020 está a duas rodadas do fim com a disputa acirrada pelo título. Inter e Flamengo, os dois principais candidatos, venceram na rodada e seguem dependendo apenas de si para levantar a taça. Diante desse cenário em aberto e com uma 'decisão' a caminho, sites especialistas divergem ao calcular as chances matemáticas de cada clube para ser campeão.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoEm uma questão, de fato, eles concordam: o Inter é o grande favorito no momento. Com a vitória sobre o Vasco em São Januário neste domingo, o Colorado se manteve na liderança da competição, com 69 pontos - um a mais que o Flamengo (68), que venceu o Corinthians no mesmo horário, no Maracanã.

A divergência é em relação ao tamanho desse favoritismo gaúcho. Por um lado, o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, calcula que o Inter tem 67% e o Flamengo tem 32%. Em contrapartida, o site americano "FiveThirtyEight", que faz previsões baseadas em modelos matemáticos, estima em 55% as probabilidades do Colorado e em 44% para o Rubro-Negro. Em ambas as contas, o São Paulo aparece com 1% de chance de ser campeão.

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CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO

De acordo com o Infobola:Internacional - 67%Flamengo - 32%São Paulo - 1%

De acordo com o FiveThirtyEight:Internacional - 55%Flamengo - 44%São Paulo - 1%