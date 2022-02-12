Espanyol x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona encara o Espanyol neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Xavi Hernández chega empolgada após conquistar duas vitórias consecutivas e entrar no G-4 e busca vencer o clássico da Catalunha e se consolidar em zona de Champions League.CLÁSSICO É CLÁSSICO- Muitas coisas mudaram em relação ao jogo anterior. É um rival duro e intenso e um dos melhores Espanyol dos últimos anos. Nós também melhoramos, mas é uma prova de fogo. Eles querem a revanche e é uma partida difícil - analisou Xavi.
MOMENTOS DISTINTOSEnquanto o Barcelona vive um período em que não perde no Campeonato Espanhol há sete partidas, sendo quatro vitórias e três empates, o Espanyol não vence a quatro jogos, sendo três derrotas e apenas um empate. No primeiro turno, os culés venceram os rivais por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:Espanyol x Barcelona
Data e horário: 13/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera e Pedrosa; Darder, Morlanes e Melendo; Puado, De Tomas e Vilhena
Desfalques: Fernando Calero (machucado). Oscar Gil (suspenso)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Traore, Torres e Gavi
Desfalques: Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Alejandro Balde (machucados). Daniel Alves (suspenso)