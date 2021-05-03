Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Wesley treina sem restrições e pode reforçar a equipe na Argentina
futebol

Escalação do Palmeiras: Wesley treina sem restrições e pode reforçar a equipe na Argentina

Atacante recuperou-se de uma entorse e está à disposição de Abel Ferreira para o duelo desta terça-feira (4), contra o Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores
...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira (3) e encerrou a preparação para o duelo fora de casa contra o Defensa y Justicia-ARG, nesta terça, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Wesley, que passou por breve recuperação de entorse no tornozelo nos últimos dias, treinou sem restrições com os demais atletas e esta à disposição de Abel Ferreira para o confronto na Argentina.
>> Saída de Gilberto no BBB repercute no mundo do futebol; veja os memes
O treinamento comandado pela comissão técnica teve enfoque em bolas paradas tanto ofensivas quanto defensivas, aprimorando aspectos de posicionamento e movimentação. Além disso, os jogadores participaram de uma atividade recreativa proposta por Abel e, ao final, treinaram cobranças de pênaltis.
Os titulares e os jogadores que entraram no decorrer da partida deste último domingo (2), contra o Santo André, realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Excelência. Lucas Lima, ainda em processo de transição física devido a um trauma na coxa direita, realizou uma atividade à parte.Ainda sem Breno Lopes e Gabriel Veron, a provável escalação do Palmeiras para o compromisso desta terça deve espelhar-se na da goleada sobre o Independiente del Valle-EQU: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Marcos Rocha e Victor Luis; Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.
O Palmeiras viaja nesta tarde para Florêncio Varella, município localizado na região da Grande Buenos Aires, e vai a campo nesta terça (4), às 21h30, no Estádio “Tito” Tomaghello, em busca da terceira vitória na fase de grupos da Libertadores 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados