Escalação do Palmeiras: Wesley treina sem restrições e pode reforçar a equipe na Argentina

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira (3) e encerrou a preparação para o duelo fora de casa contra o Defensa y Justicia-ARG, nesta terça, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Wesley, que passou por breve recuperação de entorse no tornozelo nos últimos dias, treinou sem restrições com os demais atletas e esta à disposição de Abel Ferreira para o confronto na Argentina.

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O treinamento comandado pela comissão técnica teve enfoque em bolas paradas tanto ofensivas quanto defensivas, aprimorando aspectos de posicionamento e movimentação. Além disso, os jogadores participaram de uma atividade recreativa proposta por Abel e, ao final, treinaram cobranças de pênaltis.

Os titulares e os jogadores que entraram no decorrer da partida deste último domingo (2), contra o Santo André, realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Excelência. Lucas Lima, ainda em processo de transição física devido a um trauma na coxa direita, realizou uma atividade à parte.Ainda sem Breno Lopes e Gabriel Veron, a provável escalação do Palmeiras para o compromisso desta terça deve espelhar-se na da goleada sobre o Independiente del Valle-EQU: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Marcos Rocha e Victor Luis; Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.