Escalação do Palmeiras: Verdão treina pênaltis e encerra preparação para confronto contra América-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras encerrou, neste sábado (19), a preparação para o confronto contra o América-MG, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento, Abel Ferreira propôs atividades técnicas e táticas.

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Primeiramente, foi feito um trabalho com ênfase nas saídas de bola partindo do goleiro e dos zagueiros. Posteriormente, foram feitas atividades de quebra de linhas. Por fim, foi realizado um recreativo e, na sequência, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

O atacante Gabriel Veron e o meia Danilo permaneceram na parte interna da Academia de Futebol. O zagueiro Luan, que se recupera de um edema na panturrilha direita, continuou o tratamento da lesão, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDeste modo, a provável escalação do Verdão conta com Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano).