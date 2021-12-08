Escalação do Palmeiras: Verdão treina para último jogo da temporada

O Palmeiras realizou, nesta quarta-feira (8), mais um treino na Academia de Futebol visando o confronto contra o Ceará, o último da temporada.

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Comandados pela comissão técnica do Sub-20, as Crias da Academia trabalharam jogadas ofensivas e dois toques em espaço delimitado. Na sequência, foi deito um coletivo em campo reduzido.

O zagueiro Michel, destaque no confronto contra o Athletico-PR, valorizou a sequência dos jovens no Brasileirão.

Veja a tabela completa do Brasileirão– A gente trabalha bastante no dia a dia para que as oportunidades apareçam e a gente esteja preparado. Estava pronto para esse momento e, no meu ponto de vista, fiz dois bons jogos nessas duas rodadas. O pessoal sempre nos apoia muito aqui, e isso é importante.

Deste modo, a provável escalação do Verdão conta com: Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas Freitas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan; Giovani, Gabriel Veron e Gabriel Silva.

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A partida entre Palmeiras e Ceará está marcada para a próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).