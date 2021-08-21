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Escalação do Palmeiras: Verdão treina e encerra preparação para enfrentar o Cuiabá

Será o primeiro jogo da história do Alviverde contra a equipe do Mato Grosso, fundada em 2001...
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Publicado em 

21 ago 2021 às 15:02

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:02

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (21), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Cuiabá, neste domingo (22), às 11h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático, com ênfase ao posicionamento e às movimentações específicas antes da partida.
Palmeiras sobe uma posição; confira os times com mais vitórias na história da Libertadores
O trabalho teve uma hora de duração e distribuiu os jogadores pelo campo em suas respectivas áreas de atuação para transições da defesa ao ataque exercitando opções de passes curtos e longos até a conclusão da jogada. Para fechar, o elenco disputou ainda um recreativo em campo reduzido.
A provável escalação do Palmeiras para o duelo é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras enfrentará pela primeira vez em sua história o Cuiabá, que foi fundado em 2001 pelo ex-atacante Gaúcho, que atuou pelo Verdão entre 1988 e 1989.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Verdão está na 2ª posição na tabela do Brasileirão, com 32 pontos - cinco atrás do líder Atlético-MG.

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