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Escalação do Palmeiras: Verdão realiza treino tático visando o Corinthians

O Dérbi acontece no sábado (25), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena
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Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou, na manhã desta sexta-feira (24), mais uma vez na Academia de Futebol visando o confronto contra o Corinthians.
Neste sábado tem mais um! Relembre como foi cada Dérbi disputado na Neo Química Arena
No campo, Abel Ferreira propôs atividades para aprimorar balanços, transições, posicionamentos. Na sequência, o elenco realizou um trabalho focado nas bolas paradas, ofensivas e defensivas. Por fim, alguns jogadoras treinaram cobranças de falta e pênalti.
O Verdão é o vice-líder do Brasileirão com 38 pontos. Em 2021, o Alviverde enfrentou o Corinthians quatro vezes, com duas vitórias (4 a 0 no Allianz Parque pelo Brasileirão do ano passado e 2 a 0 fora de casa pelo Paulistão deste ano) e dois empates (2 a 2 pela primeira fase do estadual e 1 a 1 pelo primeiro turno da atual edição do Brasileiro).
Veja a tabela completa do BrasileirãoO lateral-esquerdo Jorge deve ser a novidade entre os relacionados e pode fazer sua estreia no Dérbi.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Caso opte por usar força máxima no confronto, Abel Ferreira terá a provável escalação com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Rony) e Luiz Adriano.

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