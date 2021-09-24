Escalação do Palmeiras: Verdão realiza treino tático visando o Corinthians

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou, na manhã desta sexta-feira (24), mais uma vez na Academia de Futebol visando o confronto contra o Corinthians.

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No campo, Abel Ferreira propôs atividades para aprimorar balanços, transições, posicionamentos. Na sequência, o elenco realizou um trabalho focado nas bolas paradas, ofensivas e defensivas. Por fim, alguns jogadoras treinaram cobranças de falta e pênalti.

O Verdão é o vice-líder do Brasileirão com 38 pontos. Em 2021, o Alviverde enfrentou o Corinthians quatro vezes, com duas vitórias (4 a 0 no Allianz Parque pelo Brasileirão do ano passado e 2 a 0 fora de casa pelo Paulistão deste ano) e dois empates (2 a 2 pela primeira fase do estadual e 1 a 1 pelo primeiro turno da atual edição do Brasileiro).

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