Escalação do Palmeiras: Sem Viña, Verdão encerra preparação para jogo contra Fluminense

Crédito: Cesar Greco

Na tarde desta sexta-feira (23), o Palmeiras fez o último treino tático na Academia de Futebol, finalizando a preparação para o jogo contra o Fluminense, marcado para este sábado (24), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, às 19h (horário de Brasília). O lateral Matías Viña, em negociação avançada com a Roma-ITA, não treinou.

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Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou movimentações visando o confronto com o time carioca. Na primeira parte da atividade, a equipe técnica dividiu o elenco em dois times para a realização de um trabalho específico. Já na segunda etapa, parte dos atletas seguiram um treino técnico em campo reduzido, enquanto os jogadores que apresentam maior desgaste no monitoramento da fisiologia deixaram a atividade. Para fechar o treino, os batedores ensaiaram cobranças de falta.

Fora do time nos últimos jogos, o Luan e o Rony realizaram atividades de transição física com o acompanhamento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O atacante Luiz Adriano, tratando um edema no joelho direito, cumpriu seu cronograma individual com atividades na parte interna e externa do centro de excelência. Abel Ferreira também será desfalque após ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO na última rodada.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDeste modo, a provável escalação do Verdão para o confronto conta com Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

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