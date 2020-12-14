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Escalação do Palmeiras: Rony treina e Abel define time para decisão na Libertadores

Camisa 11, que não havia treinado neste domingo (13), apareceu no gramado e deve ser titular do Verdão diante do Libertad-PAR
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 20:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Verdão treinou na tarde desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol, para encerrar a sua preparação para o decisivo duelo diante do Libertad-PAR, nesta terça-feira (15), no Allianz Parque. Sem muitas dúvidas para montar a escalação do Palmeiras para o jogo que vale a vaga na semifinal da Copa Libertadores 2020, Abel Ferreira comandou a sua primeira atividade com os titulares à disposição após passar mais de dez dias isolado em um hotel, por conta da infecção ao Covid-19.
Com o retorno do atacante Rony, que saiu no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia com dores no joelho, o técnico praticamente definiu os 11 titulares que vão defender o Verdão no jogo mais importante da temporada até aqui. Danilo e Zé Rafael retornam após descansarem no final de semana, enquanto Gabriel Veron também volta ao time titular após ter assistido ao triunfo sobre o tricolor baiano do banco de reservas.
Ao final do treino técnico e tático, Abel Ferreira deu um descontraído ‘rachão’ e, depois, os atletas treinaram penalidades.
Patrick de Paula e Luiz Adriano mais uma vez apareceram no gramado e fizeram um trabalho separado com bola. A dupla está em fase final de transição física e ainda não deve ter condições de retornar amanhã, contudo, pode aparecer entre os relacionados no sábado (19), quando o Palmeiras encara o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão.
Com isso, o provável Palmeiras para desafiar o Libertad e tentar manter os 100% de aproveitamento de Abel Ferreira no Allianz Parque é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Veron e Rony (Willian).
O maior campeão do Brasil joga por uma simples vitória ou até mesmo um empate em 0 a 0 para se garantir entre as quatro melhores equipes do continente. O único resultado que leva a decisão para os pênaltis é o 1 a 1.
A bola rola para Palmeiras x Libertad a partir das 21h30 (horário de Brasília) de amanhã, no Allianz Parque, com transmissão do SBT e Fox Sports.

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