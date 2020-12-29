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Escalação do Palmeiras: Rony em condições e ‘mistério’ sobre Zé Rafael para encarar América-MG

Com incertezas nos relacionados para partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, a delegação alviverde viaja para Belo Horizonte na noite desta terça-feira (29)
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LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 20:20

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 20:20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em atividade fechada na Academia de Futebol nesta terça-feira (29), Abel Ferreira contou com os titulares em campo para montar uma escalação e encerrar a preparação do Palmeiras para o duelo diante do América-MG, no Independência.
>> Vem aí a Mega da Virada: veja o que daria para fazer no futebol com R$ 300 milhõesAssim como na atividade de ontem (28), Rony e Mayke treinaram sem restrições por tempo integral. A dupla desfalcou o Verdão na partida do fim de semana contra o Red Bull Bragantino, mas já recuperou a forma e pode reforçar o time no duelo da Copa do Brasil.
A situação de Zé Rafael, por sua vez, é tratada com sigilo. O meia não atuou no último domingo (27), devido a uma infecção no pé esquerdo, e não foi mencionado na nota do treino divulgada na noite desta terça-feira. O camisa oito também não apareceu nas fotos da atividade de hoje publicadas pelo Verdão.Gabriel Veron segue em tratamento da lesão no músculo posterior de sua coxa direita e é desfalque certo para o jogo que vale pelo menos R$ 22 milhões aos cofres alviverdes.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulaçãoA provável escalação do Palmeiras para pegar o América-MG é: Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.
A bola rola para América-MG e Palmeiras nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência. O jogo terá transmissão da REDE GLOBO (TV Aberta para Minas Gerais), SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).

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