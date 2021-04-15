Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Reservas treinam para o Choque-Rei e Veron tem nova lesão
futebol

Escalação do Palmeiras: Reservas treinam para o Choque-Rei e Veron tem nova lesão

Ainda em Brasília, o Verdão iniciou a preparação para o clássico desta sexta-feira (16), contra o São Paulo
...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou no CT do Brasiliense, em Brasília, com os reservas, nesta quinta-feira (15), após perder o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia-ARG. A equipe deu início à preparação para o Choque-Rei, que acontece nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque, menos de 48h após o término da última partida.>> ATUAÇÕES: Defensores falham e são os piores do Palmeiras na final; veja as notas
O grupo que foi a campo contou apenas com alguns suplentes do jogo contra o time argentino, tais como os goleiros Vinicius e Jailson, somados a Alan Empereur, Kuscevic, Esteves e Victor Luis na linha defensiva, além de Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Danilo Barbosa como meio-campistas e os atacantes Luiz Adriano, Rafael Elias, Giovani e Willian. Todos os demais atletas realizaram atividades de regeneração no hotel.
Gabriel Veron, que entrou no decorrer da decisão da Recopa e saiu substituído com menos de 20 minutos em campo, teve uma nova lesão detectada pelo Departamento Médico do Verdão e passará por mais exames. Desta vez, o problema foi identificado na coxa esquerda e não na direita, a qual havia sido motivo de preocupação na temporada passada. A informação é de Fabrício Crepaldi, do portal GE.Com o desfalque de Veron pela contusão e Weverton pela expulsão no último jogo contra o São Bento, além do desgaste de boa parte dos titulares, a provável escalação do Alviverde é: Vinicius; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Willian, Luiz Adriano e Wesley;
Único invicto na competição, o Palmeiras tenta conquistar sua terceira vitória no Paulistão 2021, contra o São Paulo, em sua arena. O Maior Campeão Nacional ocupa a segunda posição do Grupo C, com oito pontos, somente atrás do Red Bull Bragantino, que lidera a chave com 11 pontos e dois jogos a mais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados