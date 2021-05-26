Escalação do Palmeiras: Renan tem trauma no joelho e é mais um desfalque do Verdão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Dando sequência à preparação para o duelo contra o Universitario, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021, o Palmeiras treinou nesta quarta-feira (26) na Academia de Futebol. A novidade do treino foi a baixa do zagueiro Renan, que teve um trauma no joelho identificado.>> Otimismo entre Rony e Palmeiras, Donnarumma deve trocar Milan por rival… Veja o Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

A Cria da Academia, que recentemente foi eleita a revelação do Paulistão, já iniciou o tratamento, mas ainda não tem prazo de retorno divulgado. Além dele, Kuscevic, Gabriel Veron e Marcos Rocha, ainda como desfalques, seguiram os cronogramas de recuperação supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance. Já Breno Lopes realizou trabalhos na parte interna do centro de excelência e também treinou no campo.

Os demais jogadores foram separados em duas equipes, com uma composta pelos prováveis titulares de amanhã (27). Comandado por Abel Ferreira, o treino teve enfoque em transições, balanços, marcações e em outros aspectos táticos. Após esta parte, foi proposto um recreativo em campo reduzido e poucos toques na bola.Preservando os titulares da última partida contra o São Paulo, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o time peruano conta com: Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino (Gustavo Garcia), Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian.