Escalação do Palmeiras: Renan não treina integralmente e é dúvida para encarar Flamengo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, neste sábado (29), a preparação para a estreia no Brasileirão contra o Flamengo. Na véspera do confronto, o treinador Abel Ferreira propôs atividades técnicas e táticas aos jogadores. >> Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Deste modo, divididos em duas equipes, os atletas treinaram, incialmente, bolas paradas. Na sequência, foram realizados trabalhos de enfrentamento 11 contra 11 e, por fim, alguns aperfeiçoaram cobranças de pênaltis e finalizações.O zagueiro Renan, recuperando-se de um trauma no joelho, participou de parte das atividades com o grupo e o atacante Breno Lopes, em processo de transição física, realizou trabalhos com bola junto do grupo de apoio. Marcos Rocha, Kusevic e Gabriel Veron cumpriram cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

A escalação do Verdão para o embate contra o Rubro Negro deve contar com Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula e Victor Luís (Matías Viña); Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.