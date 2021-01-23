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Escalação do Palmeiras: Na ‘gestão de energia’, Verdão encerra preparação para encarar Ceará

Abel Ferreira não pretende utilizar 'máxima força' contra o Vozão em Fortaleza
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LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 14:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 14:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na manhã deste sábado (23), o Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Ceará esboçando uma escalação no modo ‘gestão de energia’, como comentado pelo técnico Abel Ferreira na coletiva de imprensa após a derrota para o Flamengo.
Em campo, os jogadores realizaram atividades técnicas e táticas, com treinos posicionais, de transições, inversões de jogo e toques rápidos. Mais uma vez, os atletas Patrick de Paula, Gabriel Veron e Gustavo Gómez, recuperados de lesões na coxa, atuaram sem restrições. O trio está à disposição da comissão técnica para compor a delegação que viaja a Fortaleza. Raphael Veiga, suspenso, não viaja ao Nordeste.Além disso, atletas da base, como Marcelinho, Pedro Acácio, Pedro Bicalho, Lucas Esteves e Mateus ajudaram a completar os exercícios.
>> Mercado da bola: clubes que mais gastaram da temporada 2010/11 para cá>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoBaseado nos últimos treinamentos comandados por Abel Ferreira antes de encarar o Ceará, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Gustavo Scarpa; Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Breno Lopes, Gabriel Silva (Gabriel Veron) e Willian Bigode.
O Verdão encara o Vozão às 16h de domingo (24), às 16h, na Arena Castelão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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