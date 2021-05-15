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Escalação do Palmeiras: Marcos Rocha tem lesão detectada e desfalca Verdão no Dérbi

O atleta foi substituído com dores na última partida do Alviverde e não irá a campo neste domingo contra o Corinthians
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Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a classificação desta sexta-feira (14) no Paulistão diante do Red Bull Bragantino, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol para se preparar para o Dérbi Paulista válido pela semifinal do Estadual. Substituído com dores na última partida, o lateral-direito Marcos Rocha teve lesão confirmada e se junta à lista de desfalques do Alviverde para o clássico.
>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Os exames do jogador, realizados na manhã de hoje (15), detectaram um problema no músculo adutor da coxa esquerda. O tratamento da contusão já foi iniciado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance, ainda sem previsão de retorno. Também de fora do duelo deste domingo, Gabriel Menino e Alan Empereur deram sequência aos respectivos cronogramas individualizados.
Os titulares da última partida realizaram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do centro de excelência. Enquanto isso, os reservas – incluindo os que entraram no decorrer da partida – e os demais atletas do plantel participaram de um treino tático e técnico.Com foco em transições, o treinamento comandado pela comissão técnica explorou desde a saída de bola até finalização a gol. Além disso, Abel Ferreira trabalhou atividades específicas com os jogadores do setor defensivo e ofensivo e encerrou o treino com cobranças de pênalti por parte do elenco.
Apesar da ausência de Marcos Rocha, o Verdão deve ir a campo com um time mais reforçado, tendo em vista a situação confortável na Libertadores. Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Mayke, Patrick de Paula, Felipe Melo, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano.
O Palmeiras enfrenta o rival Corinthians, buscando manter uma invencibilidade de 5 jogos no clássico para avançar à final do Paulistão 2021. O duelo acontece neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

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