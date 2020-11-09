Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Luiz Adriano tem sobrecarga na coxa e é dúvida contra Ceará
futebol

Escalação do Palmeiras: Luiz Adriano tem sobrecarga na coxa e é dúvida contra Ceará

Atacante sentiu dores durante partida contra o Vasco e será observado pelo departamento científico do Verdão ao longo da semana
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:50

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:50

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras constatou uma sobrecarga na coxa esquerda do atacante Luiz Adriano durante a reapresentação do elenco na manhã desta segunda-feira (9). O camisa 10 havia sido substituído no segundo tempo da partida contra o Vasco, no domingo (8), após sentir dores na região.
Desta forma, o artilheiro da equipe no ano, com 15 gols, deve desfalcar o Verdão na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (11), contra o Ceará, no Allianz Parque. O clube ainda não confirma o desfalque e apenas informa que sua evolução “será avaliada pelos médicos no decorrer da semana.”
Com a provável ausência do centroavante, o Palmeiras perde sete titulares titulares para encarar o Vozão: Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña se apresentam às suas seleções nacionais, enquanto Wesley, Felipe Melo e Luiz Adriano estão sob cuidados do departamento médico alviverde.
Assim, uma possível escalação do Palmeiras na quarta-feira seria: Jaílson (Vinícius), Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos (Renan) e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Willian. Há, no entanto, boas notícias: no treino comandado por Abel Ferreira na manhã de hoje, o zagueiro Benjamín Kuscevic e o lateral-esquerdo Lucas Esteves deram sequência à transição física e já correram no gramado. Isso indica que estão se aproximando da reta final da recuperação e, em breve, poderão estar à disposição para reforçar o elenco alviverde.
Os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Excelência. Enquanto isso, os reservas e os atletas que entraram no decorrer do duelo de ontem (Gustavo Scarpa, Danilo, Willian, Lucas Lima e Marcos Rocha) realizaram atividades técnicas. O jovem equatoriano Erick Pluas, do Sub-20, acompanhou os profissionais nos treinamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados