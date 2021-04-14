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Escalação do Palmeiras: Luiz Adriano e Danilo Barbosa treinam e estão à disposição para Recopa

Às vésperas do duelo decisivo com o Defensa y Justicia-ARG, Verdão contou novamente com atletas que foram desfalques nos últimos jogos...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 21:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras segue concentrado em Brasília e, nesta terça-feira (13), finalizou a preparação para o confronto contra o Defensa y Justicia-ARG, válido pela segunda partida da Recopa Sul-Americana. >> Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais
No treino desta tarde, Abel Ferreira, contando com todos os atletas disponíveis, propôs atividades para aprimorar transições, balanços, saídas de bola e finalizações. Na reta final, alguns jogadores fizeram exercícios de complementação física para prevenirem lesões musculares.
Assim como nos últimos treinamentos, os destaques foram Luiz Adriano e Danilo Barbosa. A dupla participou das atividades integralmente e deve ser relacionada pela primeira vez na temporada para uma partida oficial. A utilização de ambos na equipe titular está a critério de Abel e sua comissão técnica.
Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o confronto tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo e Raphael Veiga; Breno Lopes (Luiz Adriano), Wesley e Rony.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília) contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, no estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira. No primeiro embate da decisão, o Maior Campeão Nacional venceu os argentinos por 2 a 1.

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