Escalação do Palmeiras: Luiz Adriano e Danilo Barbosa treinam e estão à disposição para Recopa

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras segue concentrado em Brasília e, nesta terça-feira (13), finalizou a preparação para o confronto contra o Defensa y Justicia-ARG, válido pela segunda partida da Recopa Sul-Americana. >> Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais

No treino desta tarde, Abel Ferreira, contando com todos os atletas disponíveis, propôs atividades para aprimorar transições, balanços, saídas de bola e finalizações. Na reta final, alguns jogadores fizeram exercícios de complementação física para prevenirem lesões musculares.

Assim como nos últimos treinamentos, os destaques foram Luiz Adriano e Danilo Barbosa. A dupla participou das atividades integralmente e deve ser relacionada pela primeira vez na temporada para uma partida oficial. A utilização de ambos na equipe titular está a critério de Abel e sua comissão técnica.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o confronto tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo e Raphael Veiga; Breno Lopes (Luiz Adriano), Wesley e Rony.