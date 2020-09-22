Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Lucas Lima e Luiz Adriano voltam à equipe titular contra Guaraní
futebol

Escalação do Palmeiras: Lucas Lima e Luiz Adriano voltam à equipe titular contra Guaraní

Vanderlei Luxemburgo comandou coletivo com elenco do Verdão antes de enfrentar o 'Cacique' pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores
...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 20:47
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta terça-feira (22), o Palmeiras concluiu a preparação para encarar o Guaraní, no Paraguai. A partida está marcada às 21h30 de amanhã (23) e será válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.
Gabriel Veron também esteve entre os titulares na atividade de hoje. O ‘Raio’ ocupou o lugar de Rony, que teve atuação criticada na partida de Porto Alegre, no domingo (20).
Confira a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Guaraní:
Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron (Rony) e Luiz Adriano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados