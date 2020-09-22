Escalação do Palmeiras: Lucas Lima e Luiz Adriano voltam à equipe titular contra Guaraní

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta terça-feira (22), o Palmeiras concluiu a preparação para encarar o Guaraní, no Paraguai. A partida está marcada às 21h30 de amanhã (23) e será válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Gabriel Veron também esteve entre os titulares na atividade de hoje. O ‘Raio’ ocupou o lugar de Rony, que teve atuação criticada na partida de Porto Alegre, no domingo (20).

Confira a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Guaraní: