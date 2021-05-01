Escalação do Palmeiras: Lucas Lima e Gabriel Veron vão a campo em treino, mas seguem sem condições de jogo

Após folgar ontem, o Palmeiras se reapresentou na tarde deste sábado (1) e deu início à preparação para enfrentar o Santo André, pelo Paulistão 2021, no domingo. As novidades da atividade de hoje foram as presenças de Lucas Lima no treino técnico e Gabriel Veron em um tratamento específico no campo.

O camisa 20, recuperado de uma lesão na coxa direita, está na fase final da transição física para ser liberado a voltar a jogar. Como ainda não possui condição e ritmo de jogo adequados, ele ainda será desfalque no duelo de amanhã. Já Gabriel Veron deve demorar mais para retornar. O atacante, apesar de ter avançado em sua recuperação, ainda está lesionado e cumpre cronograma específico de fisioterapia com o Núcleo de Saúde e Performance. Além da dupla, também estão contundidos Wesley, Breno Lopes e Benjamín Kuscevic.O restante do elenco se dividiu em dois grupos para a atividade de hoje. O primeiro fez um treino tático em campo reduzido e, em seguida, praticou jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis; o segundo fez um treino técnico posicional seguido de exercícios de bolas aéreas e transições defensivas.