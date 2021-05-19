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Escalação do Palmeiras: Empereur avança em recuperação e titulares treinam pensando no São Paulo

Verdão entrará em campo pela final do Paulistão na quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), contra o rival Tricolor
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Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após perder a primeira partida nesta edição da Libertadores, contra o Defensa y Justicia, o Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira (19), na Academia de Futebol, treinou e esboçou uma escalação titular já pensando na final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo.
>> Noite infeliz para brasileiros na Libertadores rende memes nas redes sociais>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Sem contar com os atletas que atuaram ontem pelo confronto continental, em sua maioria costumeiramente reservas, que permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos, Abel Ferreira propôs um treino tático no campo sintético do CT. A comissão técnica e os titulares do Verdão trabalharam com ênfase em verticalizações, marcações, posicionamentos, balanços e jogadas ensaiadas. Além disso, foram praticadas cobranças de pênaltis e jogadas de bola parada.Os lesionados Breno Lopes, Gabriel Veron, Benjamín Kuscevic e Marcos Rocha deram sequência aos tratamentos de suas lesões, acompanhados de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Já Alan Empereur, em reta final da rotina especial de condicionamento físico, fez exercícios em campo ao lado de Iván Angulo e Alan Guimarães, que também estão momentaneamente afastados.
Com força máxima, a provável escalação do Palmeiras para a decisão conta com Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula e Victor Luís; Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.
O confronto de ida entre Palmeiras e São Paulo, pela final do Paulistão 2021, está marcado para quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque. A volta, por sua vez, será no domingo (23), às 16h, no estádio do Morumbi.

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