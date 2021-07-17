Escalação do Palmeiras contra Atlético-GO será definida por relatório do Núcleo de Saúde e Performance

Crédito: PABLO SANHUEZA / POOL / AFP

O Verdão luta constantemente contra lesões decorrentes da grande maratona de jogos que vive desde 2020. O LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que, para evitar novos desfalques, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no domingo (18), será baseada no relatório do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

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Disputando Brasileirão e Libertadores, o Alviverde tem atualmente três importantes desfalques se recuperando de lesões: Rony, Luan e Luiz Adriano estão no departamento médico.

Antes do confronto, todos os atletas do Palmeiras passarão por uma avaliação do NSP e cada um receberá um relatório relativo a sua condição física. Os que forem apontados como livres de risco de lesão poderão indicar o embate contra o Dragão, mas os que receberem avaliações 'médias' ficarão à disposição no banco e os que estiverem no 'limite físico' sequer serão relacionados para o jogo.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoCom isso, o clube visa preservar ao máximo os jogadores para a sequência da temporada com jogos duas vezes por semana enquanto disputa a Libertadores e o Brasileirão.