Escalação do Palmeiras: Com volta de Danilo, Verdão encerra preparação para enfrentar Atlético-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, nesta quarta-feira (24), a preparação para o confronto contra o Atlético-MG, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, mais uma vez, Abel Ferreira contou com novidades no treinamento, sendo uma delas a volta de Danilo. Além disso, o jovem Henri treinou sem restrições pela primeira vez em cinco meses.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela Puma

O zagueiro, capitão do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 de 2019, se recuperou de uma cirurgia no joelho, que o deixou afastado dos gramados desde setembro de 2020. O volante, por sua vez, foi poupado nas últimas partidas, mas já está à disposição da comissão técnica. Além destes, Gabriel Veron participou novamente das atividades sem restrições.

Gabriel Menino deu continuidade ao cronograma de transição física, atuando com bola pela primeira vez desde que saiu lesionado da partida contra o Coritiba, há uma semana.No treino, Abel Ferreira propôs atividades de movimentações táticas em campo reduzido, visando aprimorar transições, balanços, jogadas específicas, entre outros. Posteriormente, alguns atletas treinaram finalizações e cobranças de falta e pênalti.

Pensando na final da Copa do Brasil a ser disputada no próximo domingo (28), a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Galo deve contar com a equipe reserva: Vinícius; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael e Lucas Lima; Lucas Esteves, Willian e Scarpa.