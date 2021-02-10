Escalação do Palmeiras: com vistas ao confronto contra Al Ahly, Abel comanda treino posicional no Qatar

O Palmeiras deu sequência, nesta quarta-feira (10), à preparação para a partida contra o Al Ahly, válida pela disputa de terceiro e quarto lugar da Copa de Mundo de Clubes da FIFA.
No treinamento, Abel Ferreira propôs, inicialmente, trabalhos posicionais, enfatizando transições, saídas de bola, movimentações e quebras de linha. Na sequência, foi feita uma atividade de passes rápidos e finalizações da entrada da área.
O atacante Wesley participou, mais uma vez, do treinamento, enquanto Gabriel Veron, em transição física, apenas cumpriu cronograma, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.A provável escalação do Verdão para o confronto é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Viña; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.
O embate entre Palmeiras e Al Ahly, que define o terceiro e o quarto colocado na Copa de Mundo de Clubes da FIFA, está marcado para a próxima quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília).