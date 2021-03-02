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Escalação do Palmeiras: com reservas e jovens da base, Verdão encerra preparação para encarar Corinthians

Para o início do estadual, Abel Ferreira deve manter a base do time que enfrentou o Atlético-MG, pelo Brasileirão, há uma semana
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira (02), a preparação para a estreia no Paulistão 2021 contra o rival Corinthians. Conforme adiantado nas coletivas pós-jogo, Abel Ferreira treinou com uma escalação alternativa, com jovens e reservas, que devem ser a base da equipe no campeonato.>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do BrasilForam praticados exercícios de posicionamento, transições e marcação defensiva. Além disso, no final do treino, houve atividades específicas para o aprimoramento de finalizações e cobranças de falta.Poupando esforços neste início de estadual, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians é: Vinicius; Breno Lopes, Luan, Renan e Vanderlan; Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Lucas Esteves, Willian e Gabriel Silva.
Tentando não pensar na decisão da Copa do Brasil de domingo (07), contra o Grêmio, o Alviverde volta a campo às 19h desta quarta-feira (03), na Neo Química Arena, contra o Alvinegro Paulista. O time misto busca mais uma vitória sobre o rival para manter a invencibilidade de Abel Ferreira em clássicos.

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