Escalação do Palmeiras: com reservas e jovens da base, Verdão encerra preparação para encarar Corinthians

O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira (02), a preparação para a estreia no Paulistão 2021 contra o rival Corinthians. Conforme adiantado nas coletivas pós-jogo, Abel Ferreira treinou com uma escalação alternativa, com jovens e reservas, que devem ser a base da equipe no campeonato.>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do BrasilForam praticados exercícios de posicionamento, transições e marcação defensiva. Além disso, no final do treino, houve atividades específicas para o aprimoramento de finalizações e cobranças de falta.Poupando esforços neste início de estadual, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians é: Vinicius; Breno Lopes, Luan, Renan e Vanderlan; Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Lucas Esteves, Willian e Gabriel Silva.