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Escalação do Palmeiras: Com Gabriel Menino e sem Luiz Adriano, Verdão faz último treino antes da Supercopa

Abel Ferreira comandou atividade em Brasília na véspera da decisão nacional contra o Flamengo e contou com novidades
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Publicado em 10 de Abril de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 17:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras concluiu, no início da tarde deste sábado (10), a preparação para encarar o Flamengo pela Supercopa do Brasil e esboçou uma escalação titular. Já em Brasília, a atividade comandada por Abel Ferreira ocorreu no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo e contou com algumas novidades que viajaram com o grupo para a sequência de partidas decisivas na capital brasileira. Luiz Adriano, contudo, não viajou e é desfalque para o duelo diante do Rubro-Negro.>> Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
Entre os principais destaques, o maior deles é Gabriel Menino. O jovem meio-campista recuperou-se de lesão no tornozelo direito e, assim como ontem, treinou sem restrições com o elenco e está liberado para jogar. Além disso, Gabriel Veron e Danilo Barbosa também participaram do treinamento. A dupla, no entanto, ainda não possui condições de entrar em campo para disputar partidas oficiais e apenas cumpre um cronograma especial de pré-temporada.Pesando os retornos e os desfalques, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gabriel Menino; Willian Bigode e Rony.
O confronto entre os atuais campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão está marcado para as 11h de domingo (11), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, o Verdão continua na capital federal para decidir a Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira (14), no mesmo estádio, contra o Defensa y Justicia-ARG.

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