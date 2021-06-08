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Escalação do Palmeiras: Com Breno Lopes, Marcos Rocha e base, Abel se prepara para enfrentar CRB

Verdão deve contar com auxílio de Crias da Academia e recuperados de lesão para enfrentar a equipe alagoana pela Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 20:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Palmeiras realizou, nesta terça-feira (08), mais uma sessão de treinamentos visando o confronto contra o CRB. Desta vez, o treinador Abel Ferreira propôs atividades táticas para preparar a equipe para o confronto decisivo. >> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Contando com a presença de inúmeros jovens do Sub-20, o técnico separou o elenco em dois times de 11, que trabalharam no gramado sintético da Academia. Os jogadores encenaram movimentações e jogadas visando o embate contra os alagoanos. Na sequência, alguns atletas fizeram um trabalho técnico de cruzamentos e finalizações.Para a partida de volta, Abel Ferreira pode contar com o reforço de Marcos Rocha e Breno Lopes, que se recuperaram de lesões e estão à disposição da comissão técnica.
Deste modo, a provável escalação do Maior Campeão Nacional conta com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Vanderlan e Victor Luís; Felipe Melo (Fabinho), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Rony e Willian.
A partida entre Palmeiras e CRB está marcada para quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. No jogo de ida, o Verdão venceu por 1 a 0 e, por isso, precisa apenas do empate para ir às oitavas de final da competição.

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