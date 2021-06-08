Escalação do Palmeiras: Com Breno Lopes, Marcos Rocha e base, Abel se prepara para enfrentar CRB

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Palmeiras realizou, nesta terça-feira (08), mais uma sessão de treinamentos visando o confronto contra o CRB. Desta vez, o treinador Abel Ferreira propôs atividades táticas para preparar a equipe para o confronto decisivo. >> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Contando com a presença de inúmeros jovens do Sub-20, o técnico separou o elenco em dois times de 11, que trabalharam no gramado sintético da Academia. Os jogadores encenaram movimentações e jogadas visando o embate contra os alagoanos. Na sequência, alguns atletas fizeram um trabalho técnico de cruzamentos e finalizações.Para a partida de volta, Abel Ferreira pode contar com o reforço de Marcos Rocha e Breno Lopes, que se recuperaram de lesões e estão à disposição da comissão técnica.

Deste modo, a provável escalação do Maior Campeão Nacional conta com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Vanderlan e Victor Luís; Felipe Melo (Fabinho), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Rony e Willian.