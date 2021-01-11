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Escalação do Palmeiras: Com Alan Empereur, Verdão encerra preparação para encarar River Plate

Com apenas uma mudança no time titular, Abel Ferreira finalizou os treinamentos para buscar a vaga na grande final da Copa Libertadores 2020
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LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 20:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira (11) para realizar o seu único e último treinamento antes de receber o River Plate no Allianz Parque, nesta terça-feira (12), no jogo que vale o passaporte para o retorno do Verdão à final da Libertadores, após mais de 20 anos.
Sem Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo no confronto de ida em Avellaneda, a grande novidade do time titular alviverde deve ser a entrada de Zé Rafael ao lado de Danilo e Gabriel Menino, na trinca de meias.Gabriel Veron, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e Mayke, com Covid-19, são os outros desfalques certos do Verdão para a decisão frente ao time de Marcelo Gallardo.
Na zaga, Alan Empereur deve seguir como titular no lugar de Luan, que já está recuperado das dores na lombar, mas deve ficar na reserva do ítalo-brasileiro, que teve boa atuação ao lado de Gustavo Gómez, na semana passada.
A bola rola para Palmeiras x River Plate no gramado do Allianz Parque a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (12), com transmissão somente do SBT e da Conmebol TV.

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