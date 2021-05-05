Escalação do Palmeiras: Alan Empereur se recupera e fica à disposição para enfrentar Santos

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (5) e deu início à preparação para o duelo diante do Santos pelo Paulistão 2021. A novidade de hoje foi a volta de Alan Empereur, que está recuperado de um edema na coxa e treinou sem restrições juntamente com os colegas que participaram da atividade. O zagueiro havia desfalcado o Verdão nos dois últimos jogos e agora está à disposição para escalação.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores
Foram preservados do treino os titulares da vitória de ontem pela Libertadores, diante do Defensa y Justicia, em Buenos Aires. Eles ficaram na parte interna do centro de excelência, realizando apenas trabalhos regenerativos. Já o restante do grupo fez uma hora de atividades técnicas, praticando passes, transições e um coletivo em campo reduzido.
Ainda sonhando com uma classificação às quartas de final do Paulistão, o Verdão enfrenta o Peixe às 21h desta quinta-feira (6), no Allianz Parque.