Escalação do Palmeiras: Alan Empereur se recupera e fica à disposição para enfrentar Santos

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (5) e deu início à preparação para o duelo diante do Santos pelo Paulistão 2021. A novidade de hoje foi a volta de Alan Empereur, que está recuperado de um edema na coxa e treinou sem restrições juntamente com os colegas que participaram da atividade. O zagueiro havia desfalcado o Verdão nos dois últimos jogos e agora está à disposição para escalação.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores