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Escalação do Palmeiras: Abel conversa com elenco e Verdão treina antes de duelo contra o São Paulo

Comissão técnica conduziu um trabalho tático antes do Choque-Rei decisivo desta terça-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 21:00

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 21:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo desta terça-feira (10) diante do São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores. Antes do início das atividades, Abel Ferreira reuniu o elenco em uma roda para uma conversa.
Lukaku se aproxima do Chelsea, PSG terá reunião decisiva por Messi, Eriksen pode ir para novo clube… O Dia do Mercado
Os jogadores realizaram um breve aquecimento com e sem a bola para começar o treinamento. Em seguida, o grupo foi divido em duas equipes de 11 atletas mais quatro coringas, todos meio-campistas, sendo eles Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Danilo Barbosa. O exercício foi praticado em um quadrado reduzido do gramado.
No trabalho, foram aprimorados diversos aspectos táticos, tais como aproximação, marcação, e movimentação para trabalhar a ocupação dos espaços em campo. Os jogadores poderiam dar poucos toques na bola para acelerar a circulação, a fim de aprimorar o raciocínio rápido dos participantes. Ao final, também foi conduzido um treino técnico.
Veja a tabela completa da LibertadoresÀ parte, os goleiros realizaram uma atividade específica de defesas de chutes de média distância. Os atletas mais desgastados do último jogo contra o Fortaleza, ficaram na parte interna da Academia sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.
A provável escalação do Palmeiras para o jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Dudu); Wesley e Willian (Luiz Adriano).
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Buscando vencer o São Paulo pela primeira vez na história da competição, o Palmeiras vai a campo às 21h30 (horário oficial de Brasília) no Morumbi. O jogo da volta acontece na terça-feira seguinte (17) mesmo horário no Allianz Parque.

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