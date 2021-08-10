Escalação do Palmeiras: Abel conversa com elenco e Verdão treina antes de duelo contra o São Paulo

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo desta terça-feira (10) diante do São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores. Antes do início das atividades, Abel Ferreira reuniu o elenco em uma roda para uma conversa.

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Os jogadores realizaram um breve aquecimento com e sem a bola para começar o treinamento. Em seguida, o grupo foi divido em duas equipes de 11 atletas mais quatro coringas, todos meio-campistas, sendo eles Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Danilo Barbosa. O exercício foi praticado em um quadrado reduzido do gramado.

No trabalho, foram aprimorados diversos aspectos táticos, tais como aproximação, marcação, e movimentação para trabalhar a ocupação dos espaços em campo. Os jogadores poderiam dar poucos toques na bola para acelerar a circulação, a fim de aprimorar o raciocínio rápido dos participantes. Ao final, também foi conduzido um treino técnico.

Veja a tabela completa da LibertadoresÀ parte, os goleiros realizaram uma atividade específica de defesas de chutes de média distância. Os atletas mais desgastados do último jogo contra o Fortaleza, ficaram na parte interna da Academia sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

A provável escalação do Palmeiras para o jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Dudu); Wesley e Willian (Luiz Adriano).

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