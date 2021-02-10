Escalação do Corinthians: Mancini mantém time para enfrentar o Athletico-PR

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A pouco menos de uma hora para começar o duelo diante do Athletico-PR, o Corinthians divulgou a escalação que Vagner Mancini preparou para esta 35ª rodada do Brasileirão-2020. O técnico corintiano optou por manter o time titular que entrou em campo para bater o Ceará, na última quarta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Sendo assim, Léo Natel está mantido como "falso 9" no ataque, enquanto Jô permanece como opção no banco de reservas. No meio-campo, Otero segue com a titularidade e Mateus Vital, que era cotado para voltar a ocupar essa vaga, será uma das alternativas para Mancini durante a partida desta noite.

Quem ganha mais uma oportunidade é Araos, que faz o seu terceiro duelo seguido como titular. Ele tem sido o substituto de Cazares, que está em transição física após sofrer um estiramento na coxa esquerda.

O Corinthians entra em campo com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel.