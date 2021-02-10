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futebol

Escalação do Corinthians: Mancini mantém time para enfrentar o Athletico-PR

Técnico do Timão leva a campo a mesma formação que bateu o Ceará, por 2 a 1, na última quarta-feira. Léo Natel segue como "falso 9" no ataque, e Otero pelo lado esquerdo...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 20:32

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 20:32

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
A pouco menos de uma hora para começar o duelo diante do Athletico-PR, o Corinthians divulgou a escalação que Vagner Mancini preparou para esta 35ª rodada do Brasileirão-2020. O técnico corintiano optou por manter o time titular que entrou em campo para bater o Ceará, na última quarta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Sendo assim, Léo Natel está mantido como "falso 9" no ataque, enquanto Jô permanece como opção no banco de reservas. No meio-campo, Otero segue com a titularidade e Mateus Vital, que era cotado para voltar a ocupar essa vaga, será uma das alternativas para Mancini durante a partida desta noite.
Quem ganha mais uma oportunidade é Araos, que faz o seu terceiro duelo seguido como titular. Ele tem sido o substituto de Cazares, que está em transição física após sofrer um estiramento na coxa esquerda.
O Corinthians entra em campo com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel.
Banco do Corinthians: Walter, Michel Macedo, Lucas Piton, Luan, Ramiro, Camacho, Mateus Vital, Marllon, Raul Gustavo, Gabriel Pereira, Xavier e Jô

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