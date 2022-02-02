Escalação do Corinthians: Donelli herda vaga de Cássio, e GP é mantido como titular contra o Santos

O técnico Sylvinho teve dois grandes problemas para escalar o Corinthians para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com as ausências do goleiro Cássio, diagnosticado com Covid-19, e do meia-atacante Willian, em processo de controle de carga, o técnico Sylvinho optou por escalar os garotos Matheus Donelli e Gabriel Pereira como titulares. Na meta, existia uma dúvida se Ivan poderia fazer a sua estreia, já que vem treinando com o elenco corintiano há alguns dias, foi anunciado oficialmente na última segunda-feira (31) e inscrito no Paulistão na véspera do Clássico Alvinegro. O atleta não joga desde novembro, mas a tendência é que ele seja o reserva imediato do gol corintiano.

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Por sua vez, Donelli, que é o titular nesta noite, pode até mesmo estar de saída, pois, desde que Ivan se aproximou de fechar com o Timão, o estafe de Matheus tem procurado um novo clube para o jovem, de 19 anos.

Já no setor ofensivo, GP venceu a disputa com Gustavo Mosquito para a ponta. A tendência é que ele atue pelo lado direito, como Willian, que está fora. Mas ele pode revezar o posicionamento com Róger Guedes durante a partida.

Na vitória contra o Santo André, no último domingo (30), Gabriel Pereira e Mosquito atuaram juntos, mas Renato Augusto, que está fora, por conta do controle de carga, não jogou. Com a volta de Renato, Gabriel, que jogou no meio-campo contra o Ramalhão, vai para a ponta, e Mosquito, perdeu a vaga como titular.

O volante Gabriel está no banco de reservas, mesmo estando em negociação para defender o Internacional.

A escalação inicial do Corinthians para enfrentar o Santos, neste quarta-feira (2) é: Matheus Donelli; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz; Gabriel Pereira, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Gustavo Mantuan.

No banco de reservas, as opções do técnico Sylvinho são: Carlos Miguel, como goleiro; João Pedro e Fábio Santos nas laterais; Raul Gustavo para a zaga; Gabriel, Xavier, Paulinho, Roni e Luan no meio-campo; Gustavo Mosquito, Adson e Jô para o ataque.

Além de Cássio e Willian, o lateral-esquerdo Bruno Melo, liberado para resolver problemas particulares, o volante Cantillo, que retorna da seleção colombiana, e o meia Ruan Oliveira, se recuperando de lesão no joelho esquerdo, são desfalques.