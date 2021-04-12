Ernando projeta marcação do Vasco sobre o Flamengo: 'Estar atentos'

Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco voltou as atenções novamente ao Campeonato Carioca. O oponente é o Flamengo, e o Clássico dos Milhões é importante para as pretensões de classificação do Cruz-Maltino à semifinal da Taça Guanabara. Para a vitória, o primeiro passo é a evolução defensiva da equipe.- Na minha visão, nossa equipe tem que ter um bom encaixe defensivo para que, individualmente, possamos sobressair. Sabemos que o Flamengo é uma equipe qualificada, não só Bruno Henrique e Gabigol, mas vários jogadores em que temos que estar atentos no ataque deles para nosso sistema defensivo poder sobressair - afirmou Ernando ao canal no Youtube "Atenção, Vascaínos". E completou: