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futebol

Ernando projeta marcação do Vasco sobre o Flamengo: 'Estar atentos'

Zagueiro de 32 anos projeta evolução do desempenho da defesa cruz-maltina para a vitória no clássico marcado para esta quarta-feira. Time levou gol em todos os jogos até aqui...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 15:50
Crédito: Ernando é um dos reforços do Vasco para esta temporada (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco voltou as atenções novamente ao Campeonato Carioca. O oponente é o Flamengo, e o Clássico dos Milhões é importante para as pretensões de classificação do Cruz-Maltino à semifinal da Taça Guanabara. Para a vitória, o primeiro passo é a evolução defensiva da equipe.- Na minha visão, nossa equipe tem que ter um bom encaixe defensivo para que, individualmente, possamos sobressair. Sabemos que o Flamengo é uma equipe qualificada, não só Bruno Henrique e Gabigol, mas vários jogadores em que temos que estar atentos no ataque deles para nosso sistema defensivo poder sobressair - afirmou Ernando ao canal no Youtube "Atenção, Vascaínos". E completou:
- Dar tranquilidade na marcação, atrás, para o pessoal da frente poder construir jogadas e ficar com a bola na frente e podermos tirar o time de trás. O segredo é cada um cumprir bem o seu papel que o Marcelo Cabo for colocar taticamente para a partida. Todo mundo obedecendo taticamente, coletivamente faremos um bom jogo - finalizou o defensor.
A retaguarda do time de São Januário vem sofrendo neste início de temporada. Em dez jogos foram 13 gols sofridos. Em nenhuma partida até aqui o time deixou o campo sem ser vazado.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

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