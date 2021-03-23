Ernando é diagnosticado com um edema na coxa direita e desfalca o Vasco contra o Macaé

Crédito: Ernando é um dos três reforços, que o Vasco apresentou para a temporada 2021 (Rafael Ribeiro//Vasco

O Vasco terá mais um desfalque para o duelo contra o lanterna Macaé, nesta quarta, às 18h, em São Januário. Trata-se do zagueiro Ernando, que foi diagnosticado com um edema na musculatura posterior da coxa direita em exame realizado na noite de segunda-feira. Com isso, o atleta desfalcará o Gigante da Colina diante do Alvianil Praiano.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaVale lembrar que o defensor sentiu um problema na região no segundo tempo do clássico contra o Botafogo, que terminou empatado por 1 a 1, e foi substituído aos 25 minutos por Miranda. O atleta já iniciou o tratamento de forma imediata, que acontecerá em tempo integral.

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Além de Ernando, o técnico Marcelo Cabo não terá à disposição o atacante Germán Cano, que passa por um período de recondicionamento físico após se recuperar de uma lesão na coxa. O argentino não é titular da equipe desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, em São Januário, no dia 25 de fevereiro.