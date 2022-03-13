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Erison, Rikelmi e semifinal: o que ficar de olho no Botafogo contra o Audax Rio, pelo Carioca

Ainda sem saber qual será o adversário no mata-mata do Carioca, Botafogo vai poupar alguns jogadores contra o Audax Rio; partida terá transmissão na internet...

Publicado em 13 de Março de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2022 às 05:00
O Botafogo se despede da Taça Guanabara neste domingo. O Alvinegro enfrenta o Audax Rio às 16h no Estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis. Com a classificação para as semifinais já garantida, o Glorioso ainda joga para saber quem será o adversário no mata-mata.+ Botafogo retoma contatos com Rafael Carioca e acena com proposta
O LANCE! destaca cinco pontos que merecem atenção no Alvinegro para a partida deste domingo. Confira!
Time misto: já classificado, o Botafogo vai poupar jogadores. Joel Carli, Fabinho, Matheus Nascimento - que estão pendurados -, Gatito Fernández, Chay e Kanu, que está suspenso, sequer viajam para Angra dos Reis. O Alvinegro resolveu segurar os jogadores que podem ficar suspensos pelo terceiro cartão amarelo e dar descansos ao goleiro paraguaio e ao meio-campista.
Erison: sem Matheus Nascimento, 'El Toro' será titular no ataque do Botafogo. Será mais uma chance para o camisa 89 iniciar uma partida - contra o Volta Redonda, ele precisou de dez minutos para marcar dois gols.Rikelmi: o baixinho foi um dos destaques do Alvinegro na última rodada. Além dos dribles, marcou um golaço na goleada por 5 a 0 sobre o Voltaço. A tendência é que ele ganhe uma sequência na equipe titular.
Defesa: o Botafogo não terá Joel Carli e/ou Kanu por uma partida pela primeira vez na temporada 2022. Klaus - que se recuperou de uma lesão sofrida na pré-temporada -, Ewerton e Reydson, dupla criada nas categoria de base do clube, brigam para formar essa dupla de defensores.
Semifinal: o Botafogo está empatado em 19 pontos com o Vasco, mas leva vantagem de três gols no saldo, principal critério de desempate. Se vencer - e, claro, mantiver essa diferença - garante a 3ª colocação e enfrenta o Flamengo na semifinal. Caso fique em 4º, medirá forças com o Fluminense.
Crédito: ErisonéatacantedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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