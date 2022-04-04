Erison, do Botafogo, é eleito revelação do Campeonato Carioca

O bom começo de temporada de Erison não passou batido. O atacante do Botafogo foi eleito a revelação do Campeonato Carioca. 'El Toro', como ficou conhecido pela torcida do Glorioso por conta da força física, já levou um prêmio individual para casa.+ Prazer, Erison! Atacante do Botafogo mostra credenciais e se despede como artilheiro do Carioca

Erison marcou oito gols e terminou na vice-artilharia do Estadual. O resultado foi divulgado no último domingo nas redes sociais do Cariocão. A votação foi feita por uma seleção de jornalistas que acompanharam a edição.

O camisa 89, contudo, não fez parte da seleção da competição - que teve Gabi, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense, como os atacantes. Daniel Borges foi o único representante do Botafogo no time.