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Erison, do Botafogo, é eleito revelação do Campeonato Carioca

'El Toro' foi o vice-artilheiro do Estadual, com oito gols marcados pelo Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 20:36

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 20:36

O bom começo de temporada de Erison não passou batido. O atacante do Botafogo foi eleito a revelação do Campeonato Carioca. 'El Toro', como ficou conhecido pela torcida do Glorioso por conta da força física, já levou um prêmio individual para casa.+ Prazer, Erison! Atacante do Botafogo mostra credenciais e se despede como artilheiro do Carioca
Erison marcou oito gols e terminou na vice-artilharia do Estadual. O resultado foi divulgado no último domingo nas redes sociais do Cariocão. A votação foi feita por uma seleção de jornalistas que acompanharam a edição.
O camisa 89, contudo, não fez parte da seleção da competição - que teve Gabi, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense, como os atacantes. Daniel Borges foi o único representante do Botafogo no time.
Crédito: ErisoncomemoragolpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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