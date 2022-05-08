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Erison comemora vitória do Botafogo em clássico e dedica gol a Philipe Sampaio: 'Falei que faria um para ele'

Erison homenageou zagueiro que se lesionou no empate para o Juventude, na última rodada, e dividiu o mérito com toda a equipe e comissão técnica do Botafogo...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 13:28
O Botafogo conquistou mais uma vitória pelo Brasileirão neste domingo. Com gol de Erison, o Alvinegro venceu o Flamengo por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da competição. Após a partida, "El Toro" celebrou o resultado sobre o rival e dedicou o feito a Philipe Sampaio, zagueiro que se lesionou na última rodada. - Isso é muito importante para todos nós, jogadores. A gente vinha fazendo bons jogos. Isso é mérito de toda a equipe, da comissão e do staff todo. Estou muito feliz de ter feito um gol. Vou dedicar ao Sampaio, que se machucou no jogo passado. Falei que faria um gol para ele. Agora é dar sequência no trabalho, com os pés no chão e a cabeça no lugar para que na próxima rodada a gente saia com a vitória também - disse. Durante o jogo, Erison foi substituído e protestou na hora de sair do gramado, mas obedeceu o professor Luís Castro. O centroavante explicou o episódio com a vontade de jogar e ainda disse que tem a torcida do Botafogo como inspiração para decidir os duelos.
- Sou um cara que trabalho muito, sou aguerrido. Não tem como não correr por essa torcida maravilhosa do Botafogo, que nos motiva. Se Deus quiser vou continuar batalhando em todos os jogos e garantindo vitórias - finalizou. Com o gol, Erison marcou contra todos os rivais do Glorioso nesta temporada. O resultado fez o Botafogo chegar a oito pontos e agora passa a ocupar a parte de cima da tabela do Brasileirão, tendo ultrapassado o Flamengo, que era adversário direto na classificação.
Crédito: ErisonmarcouogoldavitóriadoBotafogosobreoFlamengo,peloBrasileirão(LancePress/Eduandrade(

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