Erison comemora vitória do Botafogo em clássico e dedica gol a Philipe Sampaio: 'Falei que faria um para ele'

O Botafogo conquistou mais uma vitória pelo Brasileirão neste domingo. Com gol de Erison, o Alvinegro venceu o Flamengo por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da competição. Após a partida, "El Toro" celebrou o resultado sobre o rival e dedicou o feito a Philipe Sampaio, zagueiro que se lesionou na última rodada. - Isso é muito importante para todos nós, jogadores. A gente vinha fazendo bons jogos. Isso é mérito de toda a equipe, da comissão e do staff todo. Estou muito feliz de ter feito um gol. Vou dedicar ao Sampaio, que se machucou no jogo passado. Falei que faria um gol para ele. Agora é dar sequência no trabalho, com os pés no chão e a cabeça no lugar para que na próxima rodada a gente saia com a vitória também - disse. Durante o jogo, Erison foi substituído e protestou na hora de sair do gramado, mas obedeceu o professor Luís Castro. O centroavante explicou o episódio com a vontade de jogar e ainda disse que tem a torcida do Botafogo como inspiração para decidir os duelos.