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Erison comemora gols na vitória do Botafogo sobre o Ceará: 'Um abraço para quem me escalou no Cartola'

Camisa 89 marcou dois gols em triunfo do Botafogo no Campeonato Brasileiro e brincou com fantasy game da "Rede Globo"...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 21:37

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 21:37

Erison foi o protagonista do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, 'El Toro' balançou as redes duas vezes e ainda deu uma assistência.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
Mas o atacante também brilhou fora dos gramados. O camisa 89 fez 23.10 pontos no "Cartola FC", fantasy game da "Rede Globo", sendo um dos três maiores pontuadores da rodada do Brasileirão. Ele citou o joguinho ao comemorar o desempenho na partida.
– Estou muito feliz pelos gols. Agora é continuar trabalhando com os dois pészinhos no chão, como sempre falei, é muita humildade e trabalho. Se Deus quiser vamos alcançar nossos objetivos, valeu? Um abraço para quem me escalou no Cartola e azar para quem não me escalou (risos) - afirmou, em entrevista à BotafogoTV.
+ Tchê Tchê vibra com chegada ao Botafogo: 'Tem um projeto com ambições do tamanho do clube'
O atacante também valorizou a presença dos torcedores do Botafogo na Arena Castelão - os botafoguenses, inclusive, foram elogiados pela comissão técnica. O jogador saiu do gramado com gritos de "Uh, El Toro!".
– Claro que deu (para ouvir), isso me motiva ainda mais. Não tem como não correr, não me jogar, brigar por todas as bolas... Fico feliz por toda essa motivação, vamos seguir sempre juntos - completou.
Crédito: ErisonmarcoudoisgolspeloBotafogocontraoCeará(Foto:Reprodução/BotafogoTV

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