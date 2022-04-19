Erison comemora gols na vitória do Botafogo sobre o Ceará: 'Um abraço para quem me escalou no Cartola'

Erison foi o protagonista do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, 'El Toro' balançou as redes duas vezes e ainda deu uma assistência.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira

Mas o atacante também brilhou fora dos gramados. O camisa 89 fez 23.10 pontos no "Cartola FC", fantasy game da "Rede Globo", sendo um dos três maiores pontuadores da rodada do Brasileirão. Ele citou o joguinho ao comemorar o desempenho na partida.

– Estou muito feliz pelos gols. Agora é continuar trabalhando com os dois pészinhos no chão, como sempre falei, é muita humildade e trabalho. Se Deus quiser vamos alcançar nossos objetivos, valeu? Um abraço para quem me escalou no Cartola e azar para quem não me escalou (risos) - afirmou, em entrevista à BotafogoTV.

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O atacante também valorizou a presença dos torcedores do Botafogo na Arena Castelão - os botafoguenses, inclusive, foram elogiados pela comissão técnica. O jogador saiu do gramado com gritos de "Uh, El Toro!".

– Claro que deu (para ouvir), isso me motiva ainda mais. Não tem como não correr, não me jogar, brigar por todas as bolas... Fico feliz por toda essa motivação, vamos seguir sempre juntos - completou.